Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda o iller için uyarılarda bulundu. Yayınlanan son dakika raporunda, Marmara bölgesinde sıcaklıklar 36 derecenin üstüne çıkacak. Özellikle Karadeniz bölgesinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda o iller için uyarılarda bulundu.