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’den ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü’nden ve yağış uyarısı geldi. Ağustos ayının son günlerini yaşadığımız şu günlerde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrediyor. Yurt genelinde yer yer yağışlar etkisini gösterirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yurt geneline ilişkin yayınlanan hava durumu raporunda 6 ilde sağanak yağış etkisini gösterecek. İşte Meteoroloji’den yayınlanan hava durumu raporu…

Giriş Tarihi: 28.8.2019 08:11
Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük raporunda o iller için uyarılarda bulundu. Yayınlanan raporunda, Marmara bölgesinde sıcaklıklar 36 derecenin üstüne çıkacak. Özellikle Karadeniz bölgesinde sağanak yağış etkisini gösterecek. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! O İLLERDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda o iller için uyarılarda bulundu.

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Meteoroloji’den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
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