O sapığa 29 yıl hapis cezası

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık M.V. ile tarafların avukatları ve tercüman katıldı. Savunmasını yapması için söz verilen M.V., "Susma hakkımı kullanmak istiyorum" dedi.

Mağdur çocuğun annesi H.E, kızının olay günü 5 dakikalığına oynamak için dışarı çıktığını, kendisinin de camdan baktığını belirterek, 10 dakika sonra eve gelen kızının kendisini birinin dövdüğünü söylediğini anlattı.

Çocuğunda kan görünce cinsel istismara uğradığını anladığını, polise haber verdiğini ifade eden H.E, kızında fiziksel olarak kalıcı herhangi bir hasar olmadığını söyledi. Kızının psikolojisinin bozulduğunu vurgulayan H.E, sanıktan şikâyetçi oldu. Çocuğun babası F.E, bu olay nedeniyle 5 ayda sakallarının beyazladığını dile getirerek, sanıktan şikâyetçi oldu.

Cumhuriyet Savcısı Selçuk Cengiz, esas hakkındaki mütalaasında, 20 yaşındaki sanığın oyun oynayan 5 yaşındaki mağduru para vermek bahanesiyle yanına çağırdığını, sonrasında da apartmanın arkasında nitelikli cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Cengiz, sanığın 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 37 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Ailenin avukatları da, cezanın üst sınırdan verilmesini talep etti.

Ardından son sözü sorulan M.V., "Yaşlı annem, babam ve kardeşim var. Gelir getiren benden başka kimseleri yok. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Mahkeme de sanığı 29 yıl hapisle cezalandırdı.

Baba F.E., karar için "Adalet yerini buldu. Allah kimseye bu acıyı yaşatmasın" dedi.

BUGÜN NELER OLDU