Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula!

sonuçları ne zaman açıklanacak? MPİ sorgula!

İdaresi (MPİ) çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Büyük ikramiyeyi tutturmak isteyenler her Çarşamba şansını denemeye devam ediyor. Zengin olmak isteyenler 950.hafta Şans Topu çekiliş sonuçlarını sorgulamaya başladı. MPİ 2019 tarihli çekilişte büyük ikramiyenin bir kişiye isabet ettiğini duyuracak. Geçen haftaki çekiliş sonuçlarında kazanan talihlinin 837 bin 239 TL’lik büyük ikramiyenin sahibi olduğu çekilişte kazanan kişi Niğde’den çıktı. Peki ne zaman açıklanacak? Haberimizin devamında sorgulama paneline erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.8.2019 09:38
Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula!

Şans oyunu tutkunları Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Her hafta Çarşamba günü oynanan Şans Topu çekiliş sonuçları büyük ikramiye kazandırmaya devam ediyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar 28 Ağustos MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını sorguluyor. Geçen hafta binlerce kişiye umut kapısı olan çekiliş sonuçlarında 5 bilen 13 talihli de kişi başı 6 bin 232 liralık ikramiye kazandı. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar…

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Şans Topu çekilişinin 950.haftası bugün yapılacak.

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15' ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA 28 AĞUSTOS 2019

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında yukarıda yer alan panelden çekiliş sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN