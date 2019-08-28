Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak? 28 Ağustos MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula!

Şans oyunu tutkunları Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. Her hafta Çarşamba günü oynanan Şans Topu çekiliş sonuçları büyük ikramiye kazandırmaya devam ediyor. Zengin olma hayallerini bu haftaya bırakanlar 28 Ağustos MPİ Şans Topu çekiliş sonuçlarını sorguluyor. Geçen hafta binlerce kişiye umut kapısı olan çekiliş sonuçlarında 5 bilen 13 talihli de kişi başı 6 bin 232 liralık ikramiye kazandı. Peki Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte detaylar…

ŞANS TOPU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Şans Topu çekilişinin 950.haftası bugün yapılacak.

Şans Topu çekilişi bu akşam saat 21:15' ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA 28 AĞUSTOS 2019

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandığında yukarıda yer alan panelden çekiliş sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.