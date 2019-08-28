Son dakika haberi: Akdeniz'de 4.6 şiddetinde deprem oldu, Marmaris'te hissedildi! - AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika bilgisine göre, Akdeniz açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinden de hissedilen depremin ardından can ve mal kaybı bilgisi henüz bulunmuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris açıklarında 14.58'de gerçekleşen sarsıntı, Akdeniz'in 27,68 kilometre derinliğinde oldu.

MERKEZ ÜSSÜ YUNANİSTAN'IN KERPE ADASI AÇIKLARI

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından gelen son dakika verilerine göre, depremin merkez üssü Yunanistan'ın Kerpe Adası'nın 41 km kuzeydoğusu durumunda.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listesine göre, Akdeniz açıklarında 4.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından artçı iki sarsıntı daha yaşandı. Öte yandan, Kandilli depremin 14.9 km derinlikte olduğunu bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER