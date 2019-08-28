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Son dakika haberi: 'de 4.6 şiddetinde oldu, 'te hissedildi! - ve son depremler

ve Kandilli tarafından elde edilen son dakika verilerine göre, açıklarında 4.6 şiddetinde meydana geldi. 'nın ilçesinden de hissedilen sarsıntı neticesinde can ve mal kaybı bilgisi henüz bulunmuyor. depremin merkez üssünü Akdeniz olarak duyururken 14.9 km derinlikte gerçekleştiğini bildirdi. AFAD ise Marmaris'ten de hissedilen depremin derinliğini 27 km olarak son dakika açıkladı. İşte, AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 28.8.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 28.8.2019 16:06
Son dakika haberi: Akdeniz'de 4.6 şiddetinde deprem oldu, Marmaris'te hissedildi! - AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından gelen son dakika bilgisine göre, Akdeniz açıklarında 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Marmaris ilçesinden de hissedilen depremin ardından can ve mal kaybı bilgisi henüz bulunmuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmaris açıklarında 14.58'de gerçekleşen sarsıntı, Akdeniz'in 27,68 kilometre derinliğinde oldu.

MERKEZ ÜSSÜ YUNANİSTAN'IN KERPE ADASI AÇIKLARI

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi tarafından gelen son dakika verilerine göre, depremin merkez üssü Yunanistan'ın Kerpe Adası'nın 41 km kuzeydoğusu durumunda.

KANDİLLİ SON DEPREMLER

Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan son depremler listesine göre, Akdeniz açıklarında 4.6 büyüklüğünde gerçekleşen depremin ardından artçı iki sarsıntı daha yaşandı. Öte yandan, Kandilli depremin 14.9 km derinlikte olduğunu bildirdi.

AFAD SON DEPREMLER

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Son dakika haberi: Akdeniz'de 4.6 şiddetinde deprem oldu, Marmaris'te hissedildi! - AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler
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