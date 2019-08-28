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Sultangazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın ortalığı birbirine kattı

Sultangazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın, ortalığı birine kattı. Polis ekipleri kadına kelepçe takarak ambulansa götürdü. Olay, 128. Sokak'ta meydana geldi. Bir binanın giriş katında yalnız yaşadığı öğrenilen E.İ., iddiaya göre dışarı çıkarak bir anda bağırmaya başladı. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeden bağırmaya devam eden E.İ., kendisine ve çevreye zarar vermeye başladı. Mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin uzun uğraşlarına rağmen E.İ. bir türlü sakinleştirilemedi. Polis ekipleri kendisine ve çevreye zarar vermesin diye E.İ.'ye ters kelepçe takıp ambulansa götürdü. E.İ., hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 28.8.2019 11:18
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Sultangazi'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen kadın ortalığı birbirine kattı
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