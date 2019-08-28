Tarihi kiliseyi talan ettiler

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Sarıyer'debulunan tarihi kilise definecilerin hedefi oldu. Yapının içini ve dışını kazan defineciler tarihi binaya zarar verdi.Sarıyer, Gümüşdere'de bulunan kilise bir süre cami olarak kullanıldı. Daha sonra kaderine terk edilen ve harabe haline getirilen kilise, son olarak da definecilerin hedefi oldu. Tarihi kilise definecilerin her tarafını 4-5 metre derinliğinde çukurlar kazması sonucu adeta köstebek yuvası haline geldi. Hem kazılardan hem de bakımsızlıktan yıkılmak üzere olan eski yapı tehlike de oluştururken Gümüşdere Köyü sakinleri bir çok müdahaleye maruz kalan tarihi kilisenin onarılmasını ve kütüphane, kültür evi olarak hizmet verir hale getirilmesini istedi. Köy halkı talan edilip harabe hale getirilen tarihi kilisenin daha önce depo olarak kullanıldığını sık sık da defineciler tarafından tahrip edildiğini onarılmasıyla bu tehlikenin ortadan kaldırılacağını kaydetti.