Tartıştığı sevgilisinin ağabeyini kurşunladı

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Adana'da18 yaşındaki Derya Akan, birlikte yaşadığı Mahsun Üzüm'den gördüğü şiddete dayanamayınca babasının evine döndü. Terk edilmeyi hazmedemeyen Üzüm ise konuşmak için buluştuğu genç kadının ağabeylerinden Bilal Akan'ı sırtından vurarak ağır yaraladı. 19 yaşındaki Mahsun Üzüm, 9 ay önce Derya Akan'ı (18) kaçırarak birlikte yaşamaya başladı. Derya Akan'ın ailesiyle görüşmesini de istemeyen Mahsun Üzüm, genç kadını bu konu yüzünden çıkan tartışmalarda darp etmeye başladı. Gördüğü şiddete daha fazla dayanamayan Derya Akan, ailesinin evine döndü. Terk edilmeyi sindiremeyen Mahsun Üzüm, ağabeyi Fırat Üzüm'le birlikte Derya Akan'ın ağabeyleriyle konuşmak üzere buluştu. Ancak taraflar arasında çıkan tartışma büyüyünce, Derya Akan'ın ağabeyleri Fırat Üzüm'ü darp etti. Bir anda yanında getirdiği silahı çıkaran Mahsun Üzüm, kurşun yağdırdı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Bilal Akan hastaneye kaldırılırken, yakalanan Mahsun Üzüm, tutuklandı.