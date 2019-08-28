Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Tartıştığı sevgilisinin ağabeyini kurşunladı

Tartıştığı sevgilisinin ağabeyini kurşunladı

ZİYA RAMOĞLU
ZİYA RAMOĞLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019
Tartıştığı sevgilisinin ağabeyini kurşunladı
Adana'da 18 yaşındaki Derya Akan, birlikte yaşadığı Mahsun Üzüm'den gördüğü şiddete dayanamayınca babasının evine döndü. Terk edilmeyi hazmedemeyen Üzüm ise konuşmak için buluştuğu genç kadının ağabeylerinden Bilal Akan'ı sırtından vurarak ağır yaraladı. 19 yaşındaki Mahsun Üzüm, 9 ay önce Derya Akan'ı (18) kaçırarak birlikte yaşamaya başladı. Derya Akan'ın ailesiyle görüşmesini de istemeyen Mahsun Üzüm, genç kadını bu konu yüzünden çıkan tartışmalarda darp etmeye başladı. Gördüğü şiddete daha fazla dayanamayan Derya Akan, ailesinin evine döndü. Terk edilmeyi sindiremeyen Mahsun Üzüm, ağabeyi Fırat Üzüm'le birlikte Derya Akan'ın ağabeyleriyle konuşmak üzere buluştu. Ancak taraflar arasında çıkan tartışma büyüyünce, Derya Akan'ın ağabeyleri Fırat Üzüm'ü darp etti. Bir anda yanında getirdiği silahı çıkaran Mahsun Üzüm, kurşun yağdırdı. Sırtına 2 kurşun isabet eden Bilal Akan hastaneye kaldırılırken, yakalanan Mahsun Üzüm, tutuklandı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştığı sevgilisinin ağabeyini kurşunladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN