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Tecavüz etti, eşarpla boğarak öldürdü

HALİT TURAN
HALİT TURAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.8.2019
Tecavüz etti, eşarpla boğarak öldürdü
Konya'da bir yıl önce evlendiği eşinin kendisini aldattığını öne süren Alaaddin Karasu, genç kadını arazideki boş bir kulübeye götürüp, tecavüz etti ve eşarpla boğarak öldürdü. Kadın ticareti ve farklı suçlardan sabıkası bulunan katil zanlısı cinayetin ardından polise teslim oldu. Ereğli ilçesinde ilk eşinden ayrılan 3 çocuk babası Alaadin Karasu (36) bir yıl önce kendisi gibi eşinden boşanmış ve 2 çocuğu olan Gülsüm Karasu (41) ile evlendi. Geçimsizlik nedeniyle eşinden ayrı yaşamaya başlayan Gülsüm Karasu, önceki gece telefonla konuştuğu eşiyle Toros mahallesindeki boş arazide buluştu. Karasu, kendisini aldattığını öne sürdüğü Gülsüm Karasu'ya boş kulübede tecavüz edip, eşarpla boğarak öldürdü. Olaydan iki saat sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giden zanlı, eşini öldürdüğünü anlattı. Zanlının ifadesinin ardından araziye giden polis, boş kulübede Gülsüm Karasu'nun cansız bedenini buldu. Zanlının kadın ticaretinden poliste suç kaydı olduğu öğrenildi.
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Tecavüz etti, eşarpla boğarak öldürdü
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