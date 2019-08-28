Yeni haftanın ŞOK aktüel indirimli ürünler kataloğu yayınlandı! 28 Ağustos – 30 Eylül ŞOK kataloğu aktüel listesinde öğrenciler için büyük sürpriz!

ŞOK markette haftanın aktüel ürünleri belli oldu. Vatandaşlar uygun fiyatlı ve kaliteli alışveriş için 28 Ağustos – 30 Eylül ŞOK aktüel kataloğunu incelemeye başladı. Her hafta yeni katalog indirimleriyle karşımıza çıkan markette bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar yer aldı. Peki ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğunda neler var? En yakın markete gidip, eksiklerinizi tamamlayabilir, indirimli fiyat listesini öğrenmek için haberimizi okuyabilirsiniz. İşte haftanın fırsat indirimleri…

ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU ( 28 AĞUSTOS – 30 EYLÜL 2019)

Haberimizin devamında haftanın ŞOK aktüel ürünler indirim katalog listesine erişebilir, almak istediğiniz ürün fiyatı hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

28 AĞUSTOS – 30 EYLÜL ŞOK AKTÜEL KATALOĞUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ