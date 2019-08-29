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30 eczaneler açık mı? Yarın ( Cuma) eczaneler açık mı kapalı mı?

30 ’na saatler kala vatandaşlar arama motorlarında “ eczaneler açık mı?” sorusuna yanıt aramaya başladılar. Resmi tatil olması sebebiyle işlerini önceden halletmek isteyenler güncel olarak araştırma yapıyorlar. Buna göre; 30 Ağustos olacak? İşte Zafer Bayramı eczane saatleri..

Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:59 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 10:59
30 Ağustos Zafer Bayramı eczaneler açık mı? Yarın (30 Ağustos Cuma) eczaneler açık mı kapalı mı?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar "30 Ağustos eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Güncel olarak konu ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar için ise 30 Ağustos eczaneler açık mı? İşte cevabı..

30 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle eczaneler, bankalar, PTT ve diğer resmi kuruluşlar kapalı olacak. Vatandaşlara, o gün nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastaneler açık olacak fakat nöbetçi doktorlar ve sağlık görevlileri olacak. Kargolar özel işletme olması nedeniyle irtibat numaralarından sormanız gerekebilir.

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