30 Ağustos Zafer Bayramında toplu taşımalar ücretsiz mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi duyurdu!

Resmi tatillerde ücretsiz olan toplu taşımalar yarın yani 30 Ağustos Cuma günü de ücretsiz mi olacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Yarın İstanbul'da birçok yerde Zafer Bayramı etkinlikleri düzenlenecek. Bu nedenle 30 Ağustos'ta toplu taşımaların ücretsiz olacağı tahmin ediliyordu. İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu taşıma açıklaması!

YARIN TOPLU TAŞIMALAR ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında şehrin birçok noktasında etkinlikler düzenleyecek. Kutlamalar kapsamında İstanbul'daki toplu ulaşım araçları da ücretsiz hizmet verecek.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yolcular, İstanbulkart entegrasyonuna dahil tüm toplu taşıma araçlarında kartını okutmak suretiyle ücretsiz yolculuk yapabilecek. Ücret bedellerinin tamamı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden karşılanacak. 30 Ağustos'a özel olarak toplu taşımaya ek seferler de konulacak. Uygulama; İETT, Metrobüs, OTOBÜS AŞ (Havalimanı otobüsleri hariç), Özel Halk Otobüsleri, Şehir Hatları Vapurları, Özel Deniz Yolu Toplu Ulaşım Motorları ile Metro İstanbul'un yönettiği Tramvay, Metro, Füniküler, Tünel ve Teleferik hatlarında geçerli olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

Üsküdar Meydan Etkinlikleri Saat: 20.00 - 23.00 Üsküdar Meydanı 30 Ağustos

İBB Kent Orkestrası Konseri Saat: 20.00 - 22.00 Pendik Sahil 30 Ağustos

Koray Avcı Konseri Saat: 21.30 Avcılar Sahil Parkı 30 Ağustos

Klasik Türk Müziği Konseri Saat: 11.30 Kadıköy İskelesi İstanbul Kitapçısı

Miniatürk'te Masal Dinletisi Saat 11:00 15:00 Miniatürk

Kuvayi Milliye Destanı Saat 20:00 Esenler Prof. Dr. Adem Baştürk Kültür Merkezi