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’ta açık mı? ’nda PTT (yarın) açık mı

Zafer Bayramı’na kısa süre kala vatandaşlar arama motorunda ‘’ 30 Ağustos’ta açık mı?’’ sorusuna yanıt arıyor. Resmi işlerini halletmek isteyenler Zafer Bayramı’nda PTT çalışma saatlerini sorguluyor. Zira, milyonlarca vatandaş PTT'nin açıp olup olmama durumuna göre çeşitli işlemlerini ona göre şekillendirecek. Peki, ’nda PTT (yarın) açık mı? Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından 2019 bilgisi ile tüm detaylara erişebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 29.8.2019 11:09 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 11:16
30 Ağustos’ta PTT açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda PTT (yarın) açık mı

Tüm yurtta Zafer Bayramı heyecanı yaşanırken 2019 Cuma yani yarın 'nin açık olup olmadığı en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Buna göre, '30 Ağustos'ta ?' sorusu geliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, kargo hizmeti vermek amacıyla kurduğu PTT Kargo'nun çalışma saatleri kargo şirketinin müşterileri tarafından arama motorlarından araştırılıyor. Bu doğrultuda da, 30 Ağustos 2019 tarihlerinde merak edildi. İşte detaylar…

30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI? YARIN PTT AÇIK MI?

Resmi işlerini halletmek isteyenler vatandaşlar PTT'nin açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda '' 30 Ağustos PTT açık mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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30 Ağustos’ta PTT açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda PTT (yarın) açık mı
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