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7 katlı otoparktan atlayarak yaşamına son verdi

'in Konak ilçesinde, 7 katlı otoparkın en üst katından atlayan Ahmet Saim Ö. (56), yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 17:37
7 katlı otoparktan atlayarak yaşamına son verdi
Olay, saat 16.00 sıralarında İzmir Limanı yakınlarındaki Alsancak Çok Katlı Otoparkı'nda meydana geldi. 7 katlı otoparkın en üst katına çıkan Ahmet Saim Ö., kendisini boşluğa bıraktı. Çevredekiler ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Ahmet Saim Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar nedeniyle otoparkın bulunduğu sokak bir süre trafiğe kapatıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürerken, Ahmet Saim Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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7 katlı otoparktan atlayarak yaşamına son verdi
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