Agave yıllar sonra İstanbul’da çiçek açtı

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Anavatanı Orta ve Güney Amerika olan ve sadece bir kez çiçek açan Agave bitkisi, yıllar sonra İstanbul'da çiçek açtı. Yaklaşık 200 türü olan Agave süs bitkisi olarak kullanılıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik, "Sabır otu olarak biliniyor. 50 - 70 yıllık ömründe bir kez çiçek açıyor. İstanbul o kadar iyi bir coğrafya ve iklime sahip ki çok farklı iklimlerin bitkileri İstanbul'da yetişebiliyor. Agave de bunlardan biri. Türkiye'de bitki türü çeşitliliği 11 bin. Bu türlerin 3 bin 500'ü endemik, Türkiye bu anlamda dünyanın en zengin bölgelerinden biri" dedi.