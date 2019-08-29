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Ankara kura çekiliş sonuçları açıklandı! 2019 Ankara TOKİ sonuçları sorgula!

Binlerce kişiye umut ışığı olan Ankara kura sonuçları yoğun ilgi görüyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kura sonuçları sorgulama ekranından kazananların listesi açıklandı. Türkiye geneli yapılan 50 bin sosyal konut projesi kapsamındaki kura çekilişi tamamlandı. Peki Ankara sorgulama nasıl yapılır? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 29.8.2019 11:34
Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları açıklandı! 2019 Ankara TOKİ sonuçları sorgula!

Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları belli oldu. On binlerce vatandaşın başvuruda bulunduğu TOKİ Ankara sonuçları yoğun ilgi görmeye devam ediyor.Ankara Altındağ ilçesinde Kuzeykent semtinde yapılan 686 adet konuttan satışa sunulan 372'si için 19u şehit ailesi, 13ü engelli toplamda 575 kişi başvuruda bulundu. Peki Ankara TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

ANKARA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ankara Altındağ ilçesinde Kuzeykent semtinde yapılan 686 adet konuttan satışa sunulan 372'si için 19u şehit ailesi, 13ü engelli toplamda 575 kişi başvuruda bulundu. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin belirlenmesi için Mamaktaki Necip Fazıl Kültür Merkezinde kura çekilişi gerçekleştirildi.

Törene, TOKİ yetkilileri ve vatandaşlar katıldı. Ev sahibi olmak için başvuruda bulunanlar kura çekilişini heyecanla izledi. Ankara 15inci Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte 3+1 tipi konut sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı. Törende konuşan TOKİ Proje Uzmanı İnayet Ünal, TOKİ tarafından Ankarada birçok yatırımların hayata geçirildiğini söyledi.

Ünal, tamamlanan ve devam eden uygulamaların toplam yatırım bedelinin yaklaşık 23 milyar 376 milyon Türk Lirası olduğunu kaydetti.

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