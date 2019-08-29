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Annesini öldürdü, 'Pişmanım' dedi

’nun Altınordu ilçesinde annesini boğarak öldüren ve şüphe çekmemek için akrabalarını arayıp yardım isteyen şahıs adliyeye sevk edildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 12:19 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 12:29
Annesini öldürdü, 'Pişmanım' dedi

Olay, dün Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Mert K. ile eşinden boşanan annesi Meryem Köken (50) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda Mert K., annesini boğazını sıkarak öldürdü. Şahıs, cinayetin şüphe uyandırmaması için akrabalarını arayarak annesinin hareketsiz yattığını anlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.



OTOPSİDE BOYNUNUN KIRIK OLDUĞU BELİRLENDİ

Otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Meryem Köken'in boynunda kırık olduğu ve boğazında darp izlerinin bulunduğu tespit edildi. Olayın cinayet olabileceği üzerinde duran polis, Mert K.'nın ifadesine başvurdu. İfadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak Ordu Adliyesine sevk edilen zanlı, gazetecilerin "Annenizi öldürdüğünüz için pişman mısınız?" sorusuna "Pişmanın" cevabını verdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı

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Annesini öldürdü, 'Pişmanım' dedi
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