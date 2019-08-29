Bağcılar'da babasını öldüren sanığa akıl hastalığı nedeniyle ceza verilmedi

Bağcılar'da 13 Haziran 2017 günü kendisini hastaneye yatırmak istediği gerekçesiyle tartıştığı babası Şeyhmus Altun'u bıçaklayarak öldüren Ayfer Altun(32), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Altun hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 10'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın ilk duruşmasında kendisini savunan sanık Altun şunları söylemişti: "Benim imam nikâhlı yaşadığım Tolga isimli şahıstan çocuğum olacaktı. 1,5 aylık hamileydim. Ailem baskı yapınca çocuğumu aldırdım. Annemle babam para karşılığı çocuğumu aldırdılar benim. Bu sebeple artık çocuğum olmuyor. Ailem evden çıkmama da izin vermiyordu. Babamla eşime dönerim korkusuyla beni evden çıkarmadığı için tartıştık. Tartışma esnasında bana saldırıp tokat attı. Ben de mutfağa gittim. Peşimden geldi. Terlikle beni döveceğini söylüyordu. Ben de bu nedenle bıçakla ona iki kez vurdum. Sonra ne oldu ona bilmiyorum. Babamı çok özlüyorum. Olaydan dolayı çok pişmanım." Altun duruşma sonunda da mahkeme heyetine"Madem ben deliydim beni niye üç kez evlendirdiler. 4 aydır içerdeyim. Neden?" diye sordu. Hakim de 'babanı öldürdüğün için yargılanıyorsun' deyince sanık "Babam ölmemiş, size yalan söylemişler. Yaralanmış" cevabını verdi. Hakimin bu kez "Baban öldü" demesi üzerine sanık "O zaman ispatlayın. Göstersinler" dedi. Hakim "Cesedini mi getirelim" diye sorunca da sanık "Ölmüşse ölmüş ne yapalım. Yapacak bir şey yok" dedi.



"BABAMIN ÖLDÜĞÜNÜ GEÇEN HAFTA ANNEMDEN ÖĞRENDİM"

Son duruşmada hakim, Adli Tıp Kurumu'nda sanığın ceza sorumluluğunun bulunmadığına dair gelen raporu okudu. Söz alan sanık Ayfer Altun şunları söyledi: "Eniştem babamın üzerine gitti. Babam da beni dövdü. Bunun üzerine babamı bıçakladım. Kimse babasını bıçaklamak istemez. Olaydan dolayı vicdan azabı yaşıyorum. Olay anında bilincim yerinde değildi. Ne yaptığımı bilemedim. Babamın öldüğünü geçen hafta yanıma gelen annemden öğrendim."



"KOLAY MI HASTANEYE YATMAK"

Mahkeme akıl sağlığı nedeniyle ceza ehliyeti bulunmayan sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına, yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınmasına karar verdi. Hakim kararı sanığa anlattı. Sanık bunun üzerine "Kolay mı hastaneye yatmak, 17 yaşımdan beri hastanede yatıyorum. Kolay mı orada kalmak" diye ağladı.