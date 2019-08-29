‘Cezalar caydırıcı değil’

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'te 3 yıl önce, boşanma aşamasında olduğu eşinin bulunduğu eve giden Yusuf Taş, yanında getirdiği silahla eşi Tuğba Taş, amcasının oğlu Turan Taş, eşinin teyzesi Şenel Çakmak ile kuzenleri Belinay ve Ahmet Can Çakmak'ı öldürdükten sonra 20 kilometre uzaklıktaki Sam mahallesine giderek, amcası Mustafa, yengesi Gülay, amcasının çocukları Türkan, Gül ve Furkan Taş'ı öldürdü. Katil koca, 9 kez müebbet hapis ve toplam 37 yıl iki ay hapis cezasına çarptırıldı.Kararın ardından, kızıyla birlikte ablası ve 2 yeğenini de kaybeden anne Kudret Taş, katile verilen cezanın kendisini tatmin etmediğini, olayı azmettirenlerin ve katili aylarca saklayanların da cezasız kaldığını belirterek, cezada indirime gidilmemesini istedi. Kadın cinayetlerinin artması üzerine SABAH'a konuşan Kudret Taş, "Kızının eşya paylaşımına yanında polis olmadan gitmek zorunda kaldı ve darp edildi. Buna rağmen yeterince önlem alınmadı. Aylarca şikayetçi olduk, polise gidip geldik. Kızım yine de göz göre göre öldü. Kızımın öldürülmesini azmettirenler ise hâlâ ortada geziyor. Katil ceza aldı ama yakınları bir gün ceza almadı. Adamlar serbest kaldı, hâlâ beni tehdit ediyorlar. Bu adalet değil. Dava şu an istinaf aşamasında ama gerekli cezalar verilmezse AİHM'e kadar giderim. Bir insanın hayatı bu kadar ucuz mu? Böyle giderse ve adalet sağlanamazsa, daha çok kadınımız ölecek. Kadınların namus gibi gerekçelerle öldürülmemesi için katillere en ağır cezanın verilmesi, cezaların hiçbir şekilde affa uğramaması, hatta idamın gelmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.