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kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Kireçli Mahallesi arazisinde bulunan çukurların kapatılması için çalışma yapan belediye ekipleri, toprak altında koç başlı mezar taşları ve üzerinde yazılar bulunan su taşı buldu. Taşların M.Ö. 600'lü yıllarda yaşayan İskit Türklerine ait olabileceği belirtildi

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 11:18 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 11:41
Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı

Tortum İlçesine bağlı Kireçli Mahallesi'nde yaşayanlar, arazide bulunan çukurların kapatılması için bölgede su tahliye kanalı açan ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İş makinesinin kapatmak için toprak aldığı alandan tarihi eser oldukları belirlenen taşlar çıktı. 10 adet koç başlı mezar taşı ve bir adet üzerinde yazılar bulunan taşı gören vatandaşlar durumu bölgede tarih üzerine araştırmalar yapan Ömer Faruk Kızılkaya'ya bildirdi. Köylülerin gönderdiği görüntüleri inceleyen Kızılkaya, müze müdürlüğüne bilgi vererek, bölgede inceleme yapılmasını talep etti.

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Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı
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