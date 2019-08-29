Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar ve sureler okunur? Cuma namazı kaç rekattır? İşte detaylar…

Müslümanlar bir hafta sonuna daha huzurla ulaşmanın sevincini yaşarken diğer müminlerle de bu mübarek günde sevgi ve kardeşlik bağlarını daha da güçlendiriyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Müslümanlar ibadet için camileri dolduracak ve eller semaya yükselerek dualar edilecek. Bu noktada Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? sorusu en çok araştırılanlar arasında yer almaya devam ediyor. Siz değerli okurlarımız için özel hazırladığımız içerikte Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekat? Sorusunun yanıtlarını bulabileceksiniz. İşte diyanet kaynaklı adım adım Cuma namazı kılınışı….

ABDEST NASIL ALINIR? CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE HANGİ DUALAR, SURELER OKUNUR?

Haberimizin ilerleyen sayfalarında abdest nasıl alınır, Cuma namazı nasıl kılınır ve hangi dualar, sureler okunur sorularının cevaplarını bulabileceksiniz…

İşte detaylar;