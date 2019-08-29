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'da satışa hazır paketlerde eroin ele geçirildi

'da polisin belirlediği bir adrese düzenlen operasyonda satışa hazır paketler halinde eroin ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2019 06:45 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 06:48
Elazığ'da satışa hazır paketlerde eroin ele geçirildi
Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan Y.K'nin adresi tespit edildi.Bunun üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 30 paket halinde ve bir poşet içerisinde toplam 33,9 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
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Elazığ'da satışa hazır paketlerde eroin ele geçirildi
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