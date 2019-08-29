Elazığ'da satışa hazır paketlerde eroin ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre,İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı.Polisin çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan Y.K'nin adresi tespit edildi.Bunun üzerine şüphelinin evine operasyon düzenlendi. Şüpheli gözaltına alınırken, evinde yapılan aramada satışa hazır vaziyette 30 paket halinde ve bir poşet içerisinde toplam 33,9 gram eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.