Emine Bulut’un kocası ile olan 2014’teki davadan şok detaylar ortaya çıktı

"5 yıl evli kaldım. 2013 Nisan ayında boşandım. Çocuğumuzun velayeti bana verildi. Eski eşime 390 lira nafaka, 6 bin lira tazminat için dava açtım ve kazandım. Ancak eşim tazminat ve nafakayı bir süre ödemedi. Bayramdan önce de kızıma birşeyler almak için birlikte çarşıya çıktık. Çocuğa birşeyler aldık. Bu sırada bana 'Bu parayı sana nasıl ödedim, anlayamadım' dedi. Bayram'da çocuğumla Yozgat'a gittik. Eski eşim 'Dönüşte mesaj at' dedi. 1 Ağustos 2014'te Yozgat'tan döndüm. Kendisine 'geldim' diye mesaj attım. Benimle görüşmek istedi. Ben görüşmek istemediğimi söyledim. Israr etti. Kabul etmedim. Aynı gün bana küfür içerikli mesajlar gönderdi."