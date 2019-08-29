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Esnafın korkulu rüyası kadın hırsız yakalandı

’te esnafın korkulu rüyası haline gelen kadın hırsız, polis ekipleri tarafından pazarda yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:49 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 11:01
Esnafın korkulu rüyası kadın hırsız yakalandı

Pendik'te farklı tarihlerde üç farklı mağazada hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, adının Emine G. olduğu öğrenilen kadını geçtiğimiz günlerde Pendik'te pazarda yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadının çanta ve kasadan para çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde mağazada dolaşan kadın kasaya yanaşıp bir miktar para alıyor, diğer görüntüde de çantayı alıp koluna asarak oradan uzaklaşıyor.

Emine Bulut’un kocası ile olan 2014’teki davadan şok detaylar ortaya çıktı

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Esnafın korkulu rüyası kadın hırsız yakalandı
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