Esnafın korkulu rüyası kadın hırsız yakalandı

Pendik'te farklı tarihlerde üç farklı mağazada hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, adının Emine G. olduğu öğrenilen kadını geçtiğimiz günlerde Pendik'te pazarda yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadının çanta ve kasadan para çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde mağazada dolaşan kadın kasaya yanaşıp bir miktar para alıyor, diğer görüntüde de çantayı alıp koluna asarak oradan uzaklaşıyor.