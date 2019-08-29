Garanti Bankası çalışma saatleri: 2019 Garanti Bankası saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Hafta sonu açık mı?

Garanti Bankası 1946 yılında özel banka statüsünde kurulup 2018 yılında Türkiye'nin 2. Bankası seçilmiştir. Banka çalışma saatleri hemen hemen hepsinde aynı olsa da bazı durumlarda farklılıklar gösterebiliyor. Mesai saatleri içerisinde yüz binlerce müşterisine hizmet veren Garanti Bankası'nın sabah kaçta açıldığı arama motorlarından araştırılıyor. Peki, Garanti bankası saat kaçta kapanıyor? Banka mesai saatleri…

GARANTİ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

Ülkenin dört bir yanında hizmet veren ve en çok kullanılan bankalardan biri konumunda olan Garanti Bankası'nın şubeleri sabah 09:00 ila 17:00 arasında hizmet verir. Banka şubelerinde 12:30 ila 13:30 aralığında öğle tatili yapılır. Bununla birlikte merkezi noktalarda bulunan şubelerin (havaalanı, sınır kapıları, alışveriş merkezleri gibi noktalarda hizmet veren şubeler) çalışma saatlerinde farklılıklar söz konusu olabilir.

Banka şubeleri ayrıca dini ve resmi bayramlar ile birlikte hafta sonları da kapalı olur.

Ziraat Bankası Çalışma Saatleri

Ziraat Bankası Açılış Saati: 09:00

Ziraat Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Ziraat Bankası Kapanış Saati: 17:00

Halk Bankası Çalışma Saatleri

Türkiye Halk Bankası Açılış Saati: 09:00

Türkiye Halk Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Türkiye Halk Bankası Kapanış Saati: 17:00

Türkiye İş Bankası Çalışma Saatleri

Türkiye İş Bankası Açılış Saati: 09:00

Türkiye İş Bankası Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

Türkiye İş Bankası Kapanış Saati: 17:00

Akbank Çalışma Saatleri

Akbank Açılış Saati: 09:00

Akbank Öğle Tatili Saatleri: 12:30 ile 13:30

BUGÜN NELER OLDU

Akbank Kapanış Saati: 17:00