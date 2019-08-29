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! Kısa ve resimli ve sözleri yayınlandı... Farklı, yeni ve ayetli cuma mesajları 30 Ağustos 2019

Hiç şüphesiz, bir Cuma gününün daha mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Her hafta olduğu gibi bugün de, vatandaşlar en yeni, anlamlı ve resimli ile sevdiklerini hatırlamayı unutmuyor. Yakınları için birbirinden farklı görseller ile mesajları arayan yurttaşlar, günün ilk saatlerinden itibaren sorgulamalarını gerçekleştiriyor. Sizler için özel olarak hazırladığımız haberimizde, kısa ve uzun seçenekleri ile ve sözleri görsellerine yer verirken; dualı ve ayetli resimleri koymayı da ihmal etmedik. İşte, 30 Ağustos 2019 için sevdiklerinize WhatsApp, Facebook, Instagram veyahut çeşitli sosyal medya üzerinden gönderebileceğiniz görseller... İşte, birbirinden farklı, ayetli ve yeni Cuma mesajları!

Giriş Tarihi: 30.8.2019 07:20
Hayırlı Cumalar! Kısa ve resimli Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı... Farklı, yeni ve ayetli cuma mesajları 30 Ağustos 2019

Hayırlı Cumalar... Bir Mübarek Cuma gününe girmenin daha huzuru ve mutluluğunu paylaşmaktayız. Bugün de eller yine semaya açılacak ve dualarla ile ibadetler gerçekleştirilecek. Bu anlamlı günün coşkusunu eş, dost, akraba ve sevdiklerine de yaşatmak ve ulaştırmak isteyen yurttaşlar, kısa, uzun, ayetli ve dualı seçenekleri ile resimli için araştırmalarını yoğunlaştırdı. Öyle ki, günün ilk saatlerinden itibaren tebrik mesajları hakkında araştırmalar bir hayli artış gösterdi. Gerek WhatsApp gerekse çeşitli sosyal medya platformları üzerinden göndermek için ve sözleri araştıran Müslümanlar, yakınlarını hatırlayıp hatırlatmak istiyor.

EN GÜZEL, ANLAMLI VE YENİ RESİMLİ CUMA MESAJLARI 30 AĞUSTOS 2019

Haberimizin detaylarından, birbirinden farklı seçenekleri ile Cuma mesajları ve sözleri görsellerine ulaşabilir, dua ve ayet içerenlerini sevdiklerinize iletebilirsiniz.

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Hayırlı Cumalar! Kısa ve resimli Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı... Farklı, yeni ve ayetli cuma mesajları 30 Ağustos 2019
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