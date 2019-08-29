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İstabul Su kesintisi! 29 Ağustos ? İSKİ su kesinti duyurusu

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintileri olan ilçeleri ve tahmini geliş süresini duyurdu! İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasında yaşayan vatandaşlarımız suların ne zaman geleceğini araştırıyor. 29 Ağustos Perşembe günü su kesintisi. Peki, ? 29 Ağustos Perşembe günü hangi ilçelerde sular kesildi?

Giriş Tarihi: 29.8.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 10:30
İstabul Su kesintisi! 29 Ağustos sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti duyurusu

29 Ağustos 2019 yani bugün İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasındaki bazı ilçelerde su kesintisi yaşanıyor. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, hangi ilçelerde sular kesik? 29 Ağustos sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) duyurdu! İşte İstanbul su kesintisi hakkında detaylar...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ YAŞANAN İLÇELER (29 AĞUSTOS 2019)

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Bağcılar- "Yenimahalle,Yavuzselim Mah,Kirazlı Mah"- Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Beyoğlu - "Hacı Mimi Mah,Kemankeş Mah,Müeyyetzade Mah,Arapcami [Yeni Cami] Mah,Bereketzade Mah,Emekyemez Mah".- Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Esenyurt- "Pınar Mah". -Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Fatih-"Balat Mah,Ayvansaray Mah-Çalışmanın" tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Seyyid Ömer Mah.-Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe-"Gülsuyu Mah,Girne Mah,Zümrütevler Mah,Gülensu Mah,Esenkent Mah"-Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Maltepe-"Büyükbakkalköy Mah"-Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Sultangazi-Yunus Emre Mah-Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Zeytinburnu-Telsiz Mah,Kazlıçeşme Mah-Çalışmanın tahmini olarak 29.8.2019 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İstabul Su kesintisi! 29 Ağustos sular ne zaman gelecek? İSKİ su kesinti duyurusu
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