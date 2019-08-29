İstanbul elektrik kesintisi! 29 Ağustos elektrikler ne zaman gelecek? BEDAŞ duyurdu

29 Ağustos 2019 yani bugün İstanbul Avrupa yakasındaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, hangi ilçelerde elektrikler kesik? 29 Ağustos elektrik ne zaman gelecek? Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (BEDAŞ) duyurdu! İşte İstanbul elektrik kesintisi hakkında detaylar...

İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ! 29 AĞUSTOS PERŞEMBE

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

- ŞEHREMİNİ Mh., AYIK Sk., AYIK FIRIN Sk., BÜYÜK SARAY MEYDANI Cd., CAMİ Sk., DENİZ ABDAL ÇEŞMESİ Sk., DENİZ ABDAL CAMİİ Sk., GÜNAYDIN Sk., HACI CAFER Sk., KAŞIKÇI MEKTEBİ ÇIKMAZI Sk., KAŞIKÇI MEKTEBİ Sk., SAÇAKLI TÜRBE Sk., SECCADECİ Sk., SECCADECİ ÇIKMAZI Sk., ÇITAK Sk., ÇİÇEK BOSTANI Sk., İBRAHİM ÇAVUŞ ÇIKMAZI Sk., İBRAHİM ÇAVUŞ Sk., İMAM FERDİ Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ALİ KUŞÇU Mh., DARÜŞŞAFAKA Cd., DARÜŞŞAFAKA ÖN Sk., FAHRİBEY Sk., MİSVAK Sk., OTLUKÇU YOKUŞU Sk., SALİH ZEKİ Sk., YAVUZ SELİM Cd., YEŞİL SARIKLI Sk., ATİKALİ Mh., ISPANAKÇI Sk., TEKİNER Sk., VALİDE MEDRESESİ ÇIKMAZI Sk., VALİDE MEDRESESİ Sk., ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ ARALIĞI Sk., ÇARŞAMBA DEĞİRMENİ Sk., ÇARŞAMBA Sk., BALAT Mh., LOKMACI DEDE Sk., LOKMACI DEDE ÇIKMAZI Sk., SULTAN SELİM Cd., SULTAN SELİM ÇIKMAZI Sk., YAVUZ SULTAN SELİM Mh., ALİ NAKİ Sk., HÜSEYİN REMZİBEY Sk., PAYTAK Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- EVREN Mh., GÜLBAHAR Cd., BAHAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-10:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- EVREN Mh., BAHAR Cd., GÜLBAHAR Cd., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BOLLUCA Mh., BOLLUCA Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 08:40-17:30 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- TOMTOM Mh., KAYMAKAM REŞAT BEY Sk., İSTİKLAL Cd., AKANSU Sk., TOSBAĞA Sk., ASMALI MESCİT Mh., İSTİKLAL Cd., TÜTÜNCÜ ÇIKMAZI Sk., ASMALI MESCİT Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- 100. YIL Mh., FETİH Cd., 107. Sk., 109. Sk., 105. Sk., 101. Sk., 97. Sk., 82. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ATAKENT Mh., 221. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ATAKENT Mh., 221. Sk., TURGUT ÖZAL Bul., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- POLİGON Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-13:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır



- AYAZAĞA Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 11:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- UĞUR MUMCU Mh., 2281. Sk., 2282. Sk., 2283. Sk., 2280. Sk., 2284. Sk., K Cd., L Cd., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ÇINAR Mh., 9. Sk., 6/11. Sk., FATİH Cd., 6/10. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KARLITEPE Mh., 23 NİSAN Sk., CAMİİ ARKASI Sk., DOĞAN Sk., DÖRTYOL CAMİİ Sk., GÜLSEVENLER Sk., GÜLSERENLER Sk., ORDU Cd., YILDIZTABYA Cd., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HASTANE Mh., AKDEMİR Sk., BORAN Sk., NUSRET ARMAN Sk., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BAHÇEŞEHİR 1. KISIM Mh., UZAY Sk., BULUT Sk., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MERKEZ Mh., SOĞANLI Cd., YÜKSEL Sk., ÜNLÜ Sk., KARINCA Sk., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Sk., İSKENDER Sk., SAKIZ Sk., ALTIN BAKKAL Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HADIMKÖY Mh., İBNİ SİNA Cd., ALİ RIZA BEY Cd., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- PINARTEPE Mh., ŞEHİT CELAL MADENDERE Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- MERKEZ Mh., ALTIN BAKKAL Sk., ÜNLÜ Sk., SÖĞÜTLÜ ÇEŞME Sk., SAKIZ Sk., SARAY Sk., GÖREN Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., POYRAZ Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA Mh., KEMANKEŞ Cd., MUMHANE Cd., AKÇE Sk., ALİ PAŞA DEĞİRMENİ Sk., HOCA TAHSİN Sk., MÜEYYETZADE Mh., KEMERALTI Cd., MALİYE Cd., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., 1864. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ADNAN KAHVECİ Mh., ÇALIŞLAR Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YAVUZ SELİM Mh., 8/1A Sk., 4. Sk., 4/1. Sk., BİRLİK Cd., HÜRRİYET Cd., BÜLBÜL Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KÜÇÜK PİYALE Mh., AĞAÇ KÖPRÜ Sk., ALTIN TOP Sk., BAHÇE İÇİ Sk., BOSTAN ÇIKMAZI Sk., CAMCI ÇIKMAZI Sk., GEDİK ABDİ CAMİİ ÇIKMAZI Sk., KASIMPAŞA ZİNCİRLİKUYU Cd., KUTUCU ÇIKMAZI Sk., KÜREKÇİ ÇIKMAZI Sk., MUHALLEBİCİ ÇIKMAZI Sk., MÜMEYYİZ ÇIKMAZI Sk., NALINCI BAYIRI Sk., ORBAY ÇIKMAZI Sk., PİŞMANİYE CAMİİ Sk., PİYALE DEĞİRMEN Sk., SAKALAR ÇIKMAZI Sk., TULUMBACI ÇIKMAZI Sk., ZİNCİRLİKUYU CAMİİ ÇIKMAZI Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ADNAN KAHVECİ Mh., AVRUPA Cd., ÇELİK Sk., FABRİKALAR Cd., GÜMÜŞSUYU Cd., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- SAYALAR Mh., MEYDAN Cd., ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU Sk., HACI ÖMER Cd., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YILDIZTEPE Mh., BAĞCILAR Cd., 32. Sk., YENİGÜN Mh., 18. Sk., 19. Sk., 17. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- ŞAHİNTEPE Mh., İSTİKLAL Cd., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 12:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- GÜMÜŞYAKA Mh., BÜYÜKYALI Cd., EMİRSULTAN Cd., MEMDUHOĞLU Cd., MELİH CEVDET ANDAY Cd., ERTUĞRULGAZİ Cd., GÜMÜŞYAKA SAHİLYOLU Cd., ÖZGÜVEN Cd., SÜNGERTAŞI Sk., YAZGÜLÜ Sk., YÜCELEVLER Sk., YÜKSELİŞ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- HAMİDİYE Mh., SERDAR Sk., BATUHAN Sk., ŞEHNAZ Sk., BURAK Sk., NAR Sk., AKŞEMSETTİN Sk., VEYSEL KARANİ Cd., DİLAVER Sk., SAKİN Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

- MERKEZ Mh., 9. Sk., 8. Sk., 5/3. Sk., 9/2. Sk., 8/3. Sk., 8/4. Sk., 8/2. Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- KARAAĞAÇ Mh., KAHRAMAN Cd., BİLGE KAĞAN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- BAŞAKŞEHİR Mh., ŞAMLAR Mh., KAYABAŞI Mh., (BAŞAKŞEHİR İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.



- YEŞİLKENT Mh., BAHÇEŞEHİR YANYOL Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.