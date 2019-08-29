KOSGEB çalışma saatleri: 2019 KOSGEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Hafta sonu açık mı?

KOBİ ve girişimcilerin rekabet güçlerini geliştirecek destek ve hizmetler sunarak ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını arttırmayı kendisine misyon edinen KOSGEB mesai saatleri girişimciler tarafından merak ediliyor. "KOSGEB saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorusuna cevap arayan vatandaşlarımız için bu haberi hazırladık. Detaylar haberimizde…

KOSGEB ÇALIŞMA SAATLERİ

KOSGEB, hafta içi 08:00'de açılıyor. 12:00'de öğle molası veren kurum bir saatlik molanın ardından 13:00'de tekrar çalışmaya başlıyor. Akşam 17:00'de kapanıyor. Hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günü ise hizmet vermiyor. Aynı zamanda resmi tatillerde de kapalı oluyor.

KOSGEB İLETİŞİM

ADRES: T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Hacı Bayram Mah. İstanbul Cad. No: 32

06050 Ulus / Altındağ / ANKARA

TELEFON: 0 312 595 28 00

ÇAĞRI MERKEZİ: 444 1 567

KOSGEB çağrı merkezi çalışma saatleri 08:30'da başlayıp 17:30'da sona ermektedir. Hafta sonu Cumartesi günü hizmet vermektedir.