Mafya babasının cebinden 9 TL çıktı

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Ukrayna'dan gelerek Antalya'ya yerleşen Ukraynalı mafya babası Juri Gulzarayan (56), böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Hatay'da hayatını kaybetti. Kimsesi olmayan Juri Gulzarayan'ın cebinden sadece 9 lira çıktı. Gulzarayan'ın cenazesi Alanya Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Alanya'ya getirildi. Juri Gulzarayan'ın cenazesi Alanya Cikcilli Yabancılar Mezarlığı'na defnedildi. Papaz cenazede yaptığı konuşmada, "Juri kardeş Ukrayna yer altı dünyasının tanınan bir ismiydi. Onlarca insan ona hizmet ederdi. Ölümü için Türkiye'yi seçti. 'Alanya'ya gömün beni' dedi. Son isteği yerine getirildi" diye konuştu.