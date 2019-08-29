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'den son dakika uyarsı geldi! Bugün hava nasıl olacak? (29 Ağustos Perşembe 2019)

tahminleri şüphesiz ki vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Genel Müdürlüğü günlük son dakika hava durumu tahminlerini vatandaşlarla paylaşmaya devam ediyor. Plan yapacak olanlar arama motorlarında yoğun olarak 29 Ağustos hava durumu tahminlerini araştırarak bilgi sahibi olmaya çalışıyor. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 29 Ağustos son dakika hava durumu tahminleri…

Giriş Tarihi: 29.8.2019 08:04 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 08:16
Meteoroloji'den son dakika uyarsı geldi! Bugün hava nasıl olacak? (29 Ağustos Perşembe 2019)

Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarıları vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bugün için plan yapacaklar ve işe giderken bir sürprizle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarında Meteoroloji tahminlerine yönelik yarın hava nasıl olacak? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalarını sürüdürüyor. Peki Meteoroloji ile 29 Ağustos Perşembe günü hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji 29 Ağustos güncel hava durumu tahminleri…

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (29 AĞUSTOS 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre il il 29 Ağustos hava durumu tahminlerini haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Meteoroloji'den son dakika uyarsı geldi! Bugün hava nasıl olacak? (29 Ağustos Perşembe 2019)
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