Meteoroloji'den son dakika uyarsı geldi! Bugün hava nasıl olacak? (29 Ağustos Perşembe 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu uyarıları vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Bugün için plan yapacaklar ve işe giderken bir sürprizle karşılaşmak istemeyen vatandaşlar arama motorlarında Meteoroloji tahminlerine yönelik yarın hava nasıl olacak? sorusuyla yoğun şekilde araştırmalarını sürüdürüyor. Peki Meteoroloji ile 29 Ağustos Perşembe günü hava nasıl olacak? İşte son dakika Meteoroloji 29 Ağustos güncel hava durumu tahminleri…

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (29 AĞUSTOS 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göre il il 29 Ağustos hava durumu tahminlerini haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;