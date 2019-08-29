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'da kaçakçılığına 4 tutuklama

'nın Datça ilçesinde, yasadışı yollardan Yunan adalarına kaçırma hazırlığı içinde oldukları iddiasıyla, jandarma tarafından yakalanan ve organizatör olduğu ileri sürülen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 30.8.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 07:32
Muğla'da Göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama

Datça'nın Karaköy Mahallesi Yermencik mevkiinde göçmen kaçakçılığı yapıldığına ilişkin ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, Çarşamba gecesi saat 02.00 sıralarında bölgede arama çalışması başlattı. Karada yapılan arama çalışmalarında, 35 ZV 1189 plakalı bir otomobili durduran jandarma içerisindeki Ümit K. (29), Orhan Y. (31) ve Cihan K.'yı(26) gözaltına aldı. Arama çalışmalarını genişleten jandarma, sahil kenarında deniz içinde lastik bir botta Yunan adalarına kaçak göçmenleri götürmek üzere hazır beklediği tespit edilen F.T.'yi (21) ise kıskıvrak yakaladı. Haklarında göçmen kaçakçılığı ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından adli işlem yapılan dört şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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Muğla'da Göçmen kaçakçılığına 4 tutuklama
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