Nüfus Müdürlüğü çalışma saatleri! 2019 Nüfus Müdürlükleri saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Hafta sonu açık mı?

Nüfus müdürlüklerinde işleri olan vatandaşlar kurumun çalışma saatlerini araştırıyor. Özellikle yeni kimlik kartları nüfus müdürlüklerinden temin edildiğinden kimliklerini yenileyecek olan vatandaşların merak konusu. Peki, Nüfus Müdürlükleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ MESAİ SAATLERİ 2019

Nüfus müdürlüklerinde işleri olan vatandaşlar kurumun çalışma saatlerini araştırıyor. Özellikle yeni kimlik kartları nüfus müdürlüklerinden temin edildiğinden kimliklerini yenileyecek olan vatandaşların merak konusu. Peki Nüfus Müdürlükleri saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ MESAİ SAATLERİ 2019

Hafta içi: 8:30 - 12:30/13:30 - 17:00 12:30 - 13:30 arası öğle tatilidir ve nüfus müdürlüğü hafta sonu çalışmamaktadır.

Nüfus Müdürlükleri sabah saat 08:30'da açılıyor. 12.30'ta öğle yemeği arası veriyor ve 13.30'da tekrar mesaiye başlayan Nüfus Müdürlükleri, 16:30'da mesailerini bitiriyor. Yeni kimlik kartlarını çıkartmak isteyen vatandaşların yoğun talepleri sebebiyle nüfus müdürlüklerinin çalışma saatleri ise ilçeden ilçeye fark ediyor.

NÜFUS VE VATANDAŞLIK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLETİŞİM



Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Çamlıca Mahallesi 408. Cadde No:136 Yenimahalle / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Nüfus müdürlükleri Alo Bilgi Hattı 199'dur. Ayrıca 0 312 591 2100 - 0 312 591 2101 - 0 312 591 2102 telefon numaralarından bilgi edinmek istediğiniz konuları arayarak da iletişime geçebilirsiniz.

Kaymakamlık Mesai Saatleri: 08:30 – 12:30 / 13:00 – 17:00



Belediyeler Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00



Tapu Dairesi Mesai Saatleri: 08:00-12:00 / 13:00-17:00

Vergi Dairesi Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30

Adliye Mesai Saatleri: 08:30-12:00 / 13:00-17:00

Valilik Mesai Saatleri: 08:30-12:30 / 13:30-17:30