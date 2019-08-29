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Kayseri'de27 gün önce eski sözlüsü tarafından vurularak öldürülen Gülay Şimşek'in babası Kazım Şimşek, kadına karşı şiddetin artık son bulmasını istedi. Acılı baba, "Artık herkes elini taşın altına koysun. Kadına şiddet okullarda ders konusu olsun, bu canilere en ağır ceza verilsin" dedi. Sekreterlik yapan bir çocuk annesi Gülay Şimşek, kendisini ölümle tehdit eden eski sözlüsü Özkan Onay'dan bir süre önce şikâyetçi oldu. Onay'a uzaklaştırma verildi ama bu da çare olmadı. Gölge gibi peşinde olan eski sözlüsünden kurtulmak isteyen Gülay Şimşek, "İnfazımı yakma, şikâyetini geri çek" diyen Onay'la buluşup peşini bırakmasını istedi. Kendisinden ve ailesinden uzak durması karşılığında şikâyetini geri çekeceğini söyleyen genç kadın, eski sözlüsünün sesini delil olması için cep telefonuna kaydetti. Telefona bir daha kendisini ve ailesini rahatsız etmeyeceğini söyleyen Onay, Şimşek'in peşini yine bırakmadı. Genç kadının işyerinin önünde pusuya yatan Onay, Şimşek'i vurarak öldürdü.Kızı Gülay Şimşek'i kadına şiddete kurban verdiğini belirten baba Kazım Şimşek, Kırıkkale'de Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızının gözü önünde öldürülmesinin kendisini derinden sarstığını söyledi. Kazım Şimşek, "Kızımın ölümünü bir gün haber olduktan sonra unutuldu. Emine Bulut'un 'Ölmek istemiyorum' dediği video olmasaydı, Bulut da aynı kızım gibi bir gün sonra unutulacaktı. O videoyu izlemeye yüreğim el vermedi. Buradan yetkililere sesleniyorum. Ne olur kadına şiddeti ders konusu haline getirin. Çocuklar küçük yaşta eğitilsin ki en azından gelecek nesiller kurtulsun" diye konuştu.