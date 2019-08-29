Perge Antik Kenti’nde korkutan yangın

Antalya'nın Aksu ilçesindeki Ağlarönü mevkisi ile Perge Antik Kenti'nin bulunduğu bölgedeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle dün öğleden sonra yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı. Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 4 helikopter, 12 arazöz, çok sayıda orman işçisi ve belediyelerin itfaiye ekipleriyle yangınlara müdahale edildi. Alevlerin Perge Antik Kenti'ne ve Ağlarönü mevkisindeki yerleşim birimine sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Bazı bölgelerde alevler Perge Antik Kenti'ndeki eserlere doğru yayıldı. Helikopter ve arazözlerin yoğun müdahalesi sonucu alevlerin evler ile antik kente ulaşması engellendi.

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, yaptığı açıklamada, orman ve itfaiye ekipleri ile vatandaşların yangını söndürmek için yoğun çaba harcadığını söyledi. Şahin, iki noktada çıkan yangında rüzgarın da etkili olduğunu dile getirerek "İhbar geldiğinde ekiplerimizi hemen gönderdik. Rüzgar yönüne bakıldığında karşı tepeye alevlerin sıçramamış olması lazım. Normalde yangının kuzeye doğru gitmesi gerekiyordu. Karşı tepeyle burasının aynı anda yanmaya başlaması düşündürücü"diye konuştu.

Antalya Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangınların kontrol altına alındığını ve ekiplerin soğutma çalışmalarına başladığını belirtti.

Öte yandan Muğla'nın Milas ve Yatağan ilçeleri sınırındaki Bencik Dağı'ndaki sarp arazide bulunan ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın başladı. Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye, 2 helikopter, 2 arazöz, 1 su tankeri ve çok sayıda işçi sevk edildi. Üç alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı Mahallesi'nde de makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 4 helikopter, 8 arazöz ve 2 dozerle müdahale edildi. Yerleşim alanlarını tehdit etmeyen yangın kontrol altına alındı.

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