Polisin babasını dolandırırken yakalandılar! Sahte komiserlere bankada suçüstü

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtan ve telefonla aradıktan sonra "Banka hesaplarınız FETÖ tarafından kullanılıyor" diyerek tuzağa düşürdüğü kişilerden para toplayan iki telefon dolandırıcısı Güngören'de özel bir bankada suçüstü yakalandı. İddialara kendilerini polis ve komiser olarak tanıtan tele-dolandırıcılar, Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun babasını da aynı yöntemle tuzağa düşürdü. Güngören Güven Mahallesi'nde yer alan İnönü Caddesi üzerindeki özel bir bankaya gelen telefon dolandırıcısı Yusuf D. (21), polis memurunun babasının banka hesabından 13 bin lira nakit parayı çekeceği esnada suçüstü yakalandı.

İstanbul'da sahte komiserlere bankada suçüstü



ÇOK SAYIDA OLAYA KARIŞMIŞLAR



Telefon dolandırıcısı Yusuf A.'nın organize bir şekilde faaliyet yürüten bir telefon dolandırıcılığı şebekesinin üyesi olduğu belirlendi. Yusuf A. ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Kadir Y. (19), Burak A. (18), Cuma Ç. (38) ve Berhan K. (23) da yakalandı. Şüphelilerin operasyon düzenlenen adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda banka kartı, banka cüzdanı, hesap hareketlerini gösteren belgeler, cep telefonları, sim kartlar, iki bin 200 dolar ve bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Çete üyelerinin İzmir'de yaşayan bir kişiyi da dolandırdıkları ve paraları Güngören İlçesi'ne bağlı Sanayi Mahallesi'nde yer alan bir banka şubesinden çektikleri ortaya çıktı. Üç şüphelinin "Bilişim Sistemini Engelleme, Karşılıksız Yararlanma, Tehdit, Evden Hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu da belirlendi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezavine yerleştirildi.