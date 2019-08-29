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çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

Her hafta Çarşamba günü olduğu gibi bu hafta da sonuçları merakla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından bugün yapılan çekilişle 950. hafta Şans Topu sonuçları belli oldu. Sonuçları öğrenmek ve bilet sorgulaması yapmak isteyenler haberimizde bulunan panelden sorgulayabilecekler. İşte 28 Ağustos MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları...

Giriş Tarihi: 29.8.2019 18:14 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 18:15
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...

Şans oyunu severlerin her hafta Çarşamba gününü heyecanla beklediği çekiliş sonuçları bugün de yoğun ilgi gördü. Milli Piyango İdaresi tarafından bugün gerçekleştirilen çekilişle şanslı numaralar belli oldu. Şans Topu ile bilet sorgulaması yapmak isteyen vatandaşlarımız haberimizde bulunan panelden kolaylıkla sorgulama yapabilecek. İşte, 28 Ağustos MPİ Şans Topu çekiliş sonucu ve bilet sorgulama ekranı...

MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI 29 AĞUSTOS

MPİ Şans Topu çekilişinin hemen ardından sonuçlar Ankara'da ve dijital olarak Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21.15 dolaylarında çekildi ve akabinde açıklandı.

İşte bu akşam yapılan çekilişte kazandıran şanslı numaralar...

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Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! İşte MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı...
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