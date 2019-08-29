Servislere yakın takip

BUGÜN NELER OLDU

Yeni eğitimöğretim döneminde okul servisle- ri de dört koldan denetlenecek. Servis araçları teknik donanımdan rehber personeline, şoför profilden güzergâhına kadar farklı kurum ve kuruluşlar tarafından denetim altında olacak. Okul servislerine ilişkin güvenlik ve denetimleri İçişleri Bakanlığınca, servis araçlarının teknik niteliği Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü taşımaları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca, araçlarda bulundurulacak personelin eğitimi ve servislere ilişkin hizmet satın alınması işlemleri Millî Eğitim Bakanlığınca yerine getirilecek.Geçen yıl servis araçlarına zorunlu takip sistemi konulması şartı da getirilmişti. Bu kural gereği İstanbul Toplu Taşımacılar Birliği (İSTAB) üyesi firmalara ait 19 binden fazla araca araç takip sistemi yerleştirildi. Veliler cep telefonlarına yüklenebilen özel bir uygulamayla servis aracının hız yapıp yapmadığını takip edebiliyor. Servis aracı eve yaklaştığında velinin cep telefonuna bildirim geliyor. Okul yönetimi de servis araçlarının her hareketini ve hızını sistem üzerinden online takip edebiliyor. Kreş, gündüz bakımevi ve çocuk kulüplerinin servis hizmetlerinde ise çocuklar evlerinden alındıktan sonra isim listesi tutulacak. Çocukların güvenli bir şekilde kuruluş müdürüne teslim edildiğine dair şoför ve rehber personelin imzalayacağı günlük çocuk takip veya devam defteri tutulacak, gelmeyen ya da teslim alınmayan çocuklarla ilgili olarak aileye bilgi verilmesi zorunlu olacak.