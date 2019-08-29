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Son dakika: bugün ne kadar? 30 Ağustos Cuma gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada!

Dolar ve euro fiyatlarındaki ani değişimlerin ardından altın fiyatlarında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar alım yapmak için kuyumculara uğramadan önce bugün ne kadar? sorusuyla arama motorlarında yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 30 Ağustos Cuma gram, tam, yarım ve çeyrek fiyatları...

Giriş Tarihi: 30.8.2019 02:13 Güncelleme Tarihi: 30.8.2019 02:13
Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Ağustos Cuma gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada!

Döviz fiyatlarının yurt ve dünya gelişmelerinden etkilenerek fiyat bazında ani dalgalanmalar yaşaması altını da etkiliyor. Yatırım yapmak, sevdiklerine hediye etmek ve daha pek çok nedenle alım yapmayı düşünen vatandaşlar kuyumculara gitmeden önce arama motorlarında bugün ne kadar? sorusunun yanıtını yoğun olarak araştırıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 30 Ağustos gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (30 AĞUSTOS 2019)

Altın fiyatlarına ilişkin tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Son dakika: Altın fiyatları bugün ne kadar? 30 Ağustos Cuma gram, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatları burada!
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