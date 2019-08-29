Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula!

Şans oyunu tutkunları Süper Loto sonuçlarını heyecanla beklemeye başladı. Her hafta Perşembe günü oynanan Süper Loto'da büyük ikramiye miktarı dudak uçuklatmaya devam ediyor. Geçen haftaki çekiliş sonuçlarında 5 bilen 141 kişi ise 10 bin 47 lira almaya hak kazandı. Milli Piyango İdaresi'nin 619. hafta Süper Loto çekilişi bu akşam yapılacak. Peki 29 Ağustos Süper Loto sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte yanıtı…

SÜPER LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! MPİ'nin gerçekleştirdiği çekiliş her hafta 21:15'te yapılıyor. Çekilişi canlı olarak izlemek isteyen kişilerse Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango'nun resmi internet adresi üzerinde bulunan "canlı izle" linki ile takip edebiliyor.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını saat 21.15 itibariyle Milli Piyango İdaresi canlı yayın sayfasından, çekiliş detaylarına ise 21.30 itibariyle MPİ Süper Loto sayfası üzerinden erişilebilecek.

SÜPER LOTO NASIL OYNANILIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.