Tara’ların torunundan zina davası

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ENKA Holding'in patronu merhum Şarık Tara'nın torunu Fatma Esra Tara Naamanı, 10 yıllık eşi Lübnanlı Zıad Mohamad Naamanı'ye zina ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. 3 çocuğunun velayetini isteyen F. Esra Tara Naamanı, eşinin kendisini kesin olarak aldattığını ve yakın zamanda Türkiye'yi terk ederek ABD'de yeni bir hayat kurma çabası içerisine girdiğini iddia etti. Tazminat hakkını saklı tutan kadın, eşinden ayrıca korunma istedi. İstanbul Aile Mahkemesi 2 ay süreyle Lübnanlı eşin, F. Esra Tara Naamanı'ya yaklaşmamasına karar verdi. F. Esra Tara Naamanı'nın iddialarının gerçek dışı olduğunu iddia eden Lübnanlı eş ise daha önce mahkemeden 4 aylık korunma kararını aldırdığını belirterek 2 aylık aleyhteki korunma kararına itiraz etti. Mahkeme Lübnanlı eşin korunma kararına itirazını reddetti.