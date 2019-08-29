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Tara’ların torunundan zina davası

’da merhum ’nın torunu Fatma , eşinin kendisini aldattığını, ABD’de yeni bir hayat kurma çabasında olduğunu belirtip boşanma davası açtı

ALİ OKTAY
ALİ OKTAY Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 29.8.2019
Tara’ların torunundan zina davası
ENKA Holding'in patronu merhum Şarık Tara'nın torunu Fatma Esra Tara Naamanı, 10 yıllık eşi Lübnanlı Zıad Mohamad Naamanı'ye zina ve şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. 3 çocuğunun velayetini isteyen F. Esra Tara Naamanı, eşinin kendisini kesin olarak aldattığını ve yakın zamanda Türkiye'yi terk ederek ABD'de yeni bir hayat kurma çabası içerisine girdiğini iddia etti. Tazminat hakkını saklı tutan kadın, eşinden ayrıca korunma istedi. İstanbul Aile Mahkemesi 2 ay süreyle Lübnanlı eşin, F. Esra Tara Naamanı'ya yaklaşmamasına karar verdi. F. Esra Tara Naamanı'nın iddialarının gerçek dışı olduğunu iddia eden Lübnanlı eş ise daha önce mahkemeden 4 aylık korunma kararını aldırdığını belirterek 2 aylık aleyhteki korunma kararına itiraz etti. Mahkeme Lübnanlı eşin korunma kararına itirazını reddetti.
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Tara’ların torunundan zina davası
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