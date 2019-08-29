Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? E devlet ile 2019 Ücretli öğretmenlik başvuru ekranı!

Ücretli öğretmenlik başvuruları için geri sayım sürüyor. On binlerce vatandaş 2019 2020 eğitim öğretim yılını beklerken ücretli öğretmenlik başvuruları için gün sayıyor. KPSS puanlarıyla yapılacak olan alımlarda Mili Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleşecek. İlk olarak e-Devletten yapılan başvuruların ardından İl veya ilçe müdürlükleri tarafından gerekli görüldüğü durumda ayrıca online başvuru da yapmak gerekmektedir. Peki ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte yanıtı…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ücretli öğretmenliğe başvuruda bulunmak isteyen adaylar, öncelikle e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra e-Devlet üzerindeki "Ücretli öğretmenlik başvuru sisteminden" iki aşamada başvuru yapacaktır. İlk aşamada başvuru formunu dolduracak ikinci aşamada ise tercihlerini yapacaktır. Bu konuda hazırlanmış olan "Ücretli Öğretmenlerin E-Devlet Başvuru Kılavuzu"ndan faydalanabilirsiniz.

Görevlendirme sonuçlarınızı e-Devlet'ten takip edebilirsiniz. Güvenlik soruşturmanızın olumlu sonuçlanması ile görevlendirildiyseniz ilgili Milli Eğitim Müdürlüğünden telefonla aranarak bilgilendirilirsiniz. Genellikle, görevlendirme sırasının kendisine geldiği ile ilgili bilgi adaylara başvuru sırasında verdikleri cep telefonuna kısa mesaj gönderilerek evrakların teslimi ve kontrolü için aday il milli eğitim müdürlüğüne çağrılacaktır.

Ücretli öğretmenler il/ilçe milli eğitim müdürlükleri tarafından ulaşılıp göreve başlayacağı tebliğ edilir eğer öğretmen adayı kabul ederse kurumuna gelip gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra SSK girişleri yapılır ve resmen göreve başlamış olur.

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Ücretli Öğretmenlik İçin Başvuru Dilekçesi

Diploma / Mezuniyet Belgesi / Çıkış Belgesinin Aslı ve Fotokopisi (Yurtdışı okul mezunlarından denklik belgesi)

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Pedagojik Formasyon Belgesi / Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans belgesi Fotokopisi, (Eğitim Fakültesi Mezunları hariç) (varsa)

KPSS Sonuç Çıktısı (varsa)

Sabıka Kaydı (e-devlet Sisteminden alınabilir)

Kurs/Seminer Belgesi (varsa)