Uluslararası atçılık semineri düzenlenecek

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TürkiyeBinicilik Federasyonu Türk atçılığının uluslararası müsabakalarda yaşadığı bürokratik engellere dikkat çekmek için önemli bir etkinliği hayata geçirecek. Uluslararası alanda Türk sporcuların dezavantajı olan spor atlarının yurtdışına çıkış prosedürlerinin iyileştirilmesi, yaşanan haksız rekabetin ortadan kaldırılmasına yönelik arkındalık yaratılması amacı ile 02-03 Eylül'de İstanbul Ataköy'de bulunan Olimpiyat Evi'nde, 'Horse Welfare' adı altında uluslararası seminer düzenlenecek. Avrupa Binicilik Federasyonu ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin katkıları ile düzenlenecek seminere yurt dışından birçok konuşmacının yanı sıra Barselona Olimpiyatları ferdi gümüş ve takım altın madalya sahibi Hollandalı sporcu Piet Raaijmakers de katılacak.