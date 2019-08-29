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Yangını çıkaranlar kamerada

Giriş Tarihi: 29.8.2019
Yangını çıkaranlar kamerada
İzmır'ın Bayraklı ilçesinde otluk bölgede çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Körfez Evleri çevresinde otluk alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangınla ilgili araştırma yapan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki mobil kameraları inceledi. Alana araçla 3 kişinin girip çıktığını gören ekipler, durumu polise bildirdi. Kimlikleri H.B, M.G. ve M.D. olduğu tespit edilen zanlılar, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bayraklı ilçesinde 20 Ağustos'ta otlukta çıkan ve ağaçlık alana yayılan yangın, 2 helikopter ile 6 arazözün müdahalesi sonucu kontrol altına alınmıştı.
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Yangını çıkaranlar kamerada
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