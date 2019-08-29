Yarın hastaneler açık mı? 30 Ağustos Zafer Bayramında hastaneler çalışıyor mu?

Yarın yani 30 Ağustos 2019 Zafer Bayramı olarak herkes tarafından biliniyor. Ancak son dakika işleri çıkan ya da acil sağlık sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için en önemli soru; Yarın hastanelerin açık olup olmadığı sorusudur. Yarın hastaneler açık ise saat kaça kadar açık? Hangi kurumlar hizmet verecek detaylar haberimizde...

YARIN HASTANELER AÇIK MI? 30 AĞUSTOS HASTANELER AÇIK OLACAK MI?

30 Ağustos Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle eczaneler, bankalar, PTT ve diğer resmi kuruluşlar kapalı olacak. Vatandaşlara, o gün nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastaneler açık olacak fakat nöbetçi doktorlar ve sağlık görevlileri olacak. Kargolar özel işletme olması nedeniyle irtibat numaralarından sormanız gerekebilir.

2019 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı

23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü

19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

03 Haziran 2019 Pazartesi Ramazan Bayramı Arifesi

04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı (1.Gün)

05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (2.Gün)

06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (3.Gün)

15 Temmuz 2019 Pazartesi Demokrasi ve Milli Birlik Günü

10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arifesi

11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün)

12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün)

13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün)

14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün)

30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı*

28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı