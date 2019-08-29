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Yarın noterler açık mı? 30 Ağustos 2019 Cuma günü noter açık mı?

Yarın 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olarak ilan edilen bu tarihte noter işlerini halletmek isteyen vatandaşlar yarın noterlerin çalışıp çalışmayacağını araştırıyor. Türkiye Noterler Birliği hafta sonu çalışması adına nöbetçi noterler belirliyor. Peki, resmi tatilde noterler çalışıyor mu? ? 30 Ağustos'ta saat kaça kadar açık? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 29.8.2019 09:43
Yarın noterler açık mı? 30 Ağustos 2019 Cuma günü noter açık mı? Nöbetçi noter sorgulama

30 Ağustos Zafer Bayramında noter işleri olan vatandaşlar "Yarın noter açık mı?" ve "30 Ağustosta noter kaça kadar açık?" sorularına yanıt arıyor. 30 Ağustos cuma günü ise çalışanlar için resmi tatil ilan edilmişti. Noter, bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. Peki, Yarın noter açık mı? 30 Ağustos cuma günü noter ve bankalar çalışacak mı? Detaylar haberimizde...

YARIN NOTERLER AÇIK MI? 30 AĞUSTOS NOTERLER ÇALIŞIYOR MU?

30 ağustos zafer bayramı resmi tatil olmasından dolayı bu yıl Cuma gününe denk geliyor. Cuma günü hiçbir resmi kurum ve kuruluşlar açık olmadığı gibi noterlerde çalışmıyor. Noterlerin yanı sıra bankalar da işlem yapmıyor.

31 AĞUSTOS-1 EYLÜL ARASI NÖBETÇİ NOTERLER

Her hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da noterler işlemlerini gerçekleştiriyor. Noterler hafta içinde olduğu gibi hafta sonu nöbetçi noter sistemiyle vatandaşların işlemlerini yapıyor. Sabah saat 09.00 itibariyle açılacak olan noterler 16.00'ya kadar hizmet verecek. Hafta içinde işlemlerini yapamayan vatandaşlar rahatlıkla nöbetçi noterler sayesinde işlemlerini gerçekleştirebilir.

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