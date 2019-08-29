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: kargo saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Hafta sonu saat kaça kadar açık?

Yurtiçi kargo her gün yüzbinlerce kişiye mesai saatleri içerisinde hizmet veriyor. İşlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar yola koyulmadan önce Yurtiçi kargo çalışma saatlerini arama motorlarında araştırıyor. Sabah saatlerinde işlerini halletmek isteyen kişiler “Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor?” sorusuna cevap ararken bazı vatandaşlar ise “Saat kaçta kapanıyor?” sorusuna yanıt arıyor. Peki, hafta sonu açık mı? 2019 nasıldır?

Giriş Tarihi: 29.8.2019 16:08 Güncelleme Tarihi: 29.8.2019 16:08
Yurtiçi kargo çalışma saatleri: 2019 Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor ve kapanıyor? Hafta sonu saat kaça kadar açık?

Sabah erkenden işlemlerini halletmek isteyen kişiler "Yurtiçi kargo saat kaçta açılıyor?" sorusunun cevabını arıyor. Mesai saatleri içinde her gün yüz binlerce kişiye hizmet veren kuruluşun açılış/ kapanış saatleri bilgisini haberimizden öğrenebilirsiniz. 2019 Yurtiçi kargo çalışma saatleri takvimi ile hafta içi, hafta sonu Cumartesi/Pazar günü saat kaça kadar açık? İşte detaylar…

YURTİÇİ KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ

"Türkiye'nin lojistik ve kargo firması olan Yurtiçi kargo çalışma saatleri Türkiye genelinde şu şekildedir;

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma Hafta içi günlerde Sabah 09:00 ile 18:00 arasında. Yani sabah 9, akşam 6 da mesai bitimi.

Hafta sonları Cumartesi günü şubeler hizmet vermekte. Sabah 09:00 ile 17:00 arası. Yani sabah 9 ve akşam 5 mesai bitimi, Pazar günü ise tüm şubeler kapalıdır. Yurtiçi kargo sitesinde de Hafta sonu çalışma saatleri şu şekilde yer almıştır. Hafta sonu olan Cumartesi günü saat 09.00'dan 13.00 kadar standart işleyişimize devam ettirmekteyiz bu saatten sonrada yani 13.00-17.00 saatlerinde kargo kabul ve teslim işlemleri şubelerimizden yapılmaktadır.

Yurtiçi kargo mesai saatlerini bilmek isteyenler ve mesai saatleri içerisinde şube ile iletişime geçmek isteyenler bu bilgiler ışığında Yurtiçi kargo ile sürekli iletişime geçebilirler.

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