Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu? 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı kapalı mı? İşte bilgiler

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olması sebebiyle vatandaşlar "30 Ağustos eczaneler açık mı?" sorusunun yanıtını arıyorlar. Güncel olarak konu ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar için ise 30 Ağustos eczaneler açık mı? İşte cevabı..

30 AĞUSTOS CUMA GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle eczaneler, bankalar, PTT ve diğer resmi kuruluşlar kapalı olacak. Vatandaşlara, o gün nöbetçi eczaneler hizmet verecek. Hastaneler açık olacak fakat nöbetçi doktorlar ve sağlık görevlileri olacak. Kargolar özel işletme olması nedeniyle irtibat numaralarından sormanız gerekebilir.