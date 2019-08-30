30 Ağustos’ta EFT ve havale işlemleri yapılıyor mu? EFT hesaba ne zaman geçer?

30 Ağustos'un Cuma gününe denk gelmesiyle EFT ve havale işlemleri yapılıyor mu merak edildi. Bu bağlamda EFT ve havale çalışma saatlerini araştırılmaya başlandı. 30 Ağustos 2019 Cuma günü işlem yapmak isteyen kişiler bu kurumların çalışma saatlerini araştırmayı sürdürüyor. EFT işlemi sadece belirli saatler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. Peki 30 Ağustos'ta EFT ve havale işlemleri yapılıyor mu? Hesaba ne zaman geçer?

EFT BUGÜN YAPILIR MI?

30 Ağustos Cuma günü Zafer Bayramı olması nedeniyle bankalar açık olmayacak. EFT ve havale işlemleri ise bir sonraki işlem günü gerçekleştirilecek.

EFT işlemi sadece belirli saatler içerisinde gerçekleştirilebiliyor. 08:30-17:30 saatleri arasında anlık yapılan bu işlem mesai saatleri dışında ve resmi tatillerde beklemeye alınıyor.

Yani 30 Ağustos'ta EFT yapmak isteyen kişiler paraların hesaba geçmesi için bir sonraki mesai başlangıcını beklemek zorunda olacaklar. Yani 2 Eylül 2019 Pazartesi günü EFT ile para alan kişiler hesaplarındaki tutarı görebilecek.

EFT VE HAVALE ARASINDAKİ FARK NEDİR?

– EFT farklı banka hesapları arasındaki para transferini sağlar ancak havale aynı bankadaki farklı hesaplar arasındaki transferi sağlamaktadır.

– EFT'nin onay süresi daha kısadır

– EFT işlemleri için istenen bilgiler daha azdır havalede bu işlem daha uzun tutulur.

– Genellikle EFT ücreti daha pahalıdır, havale ücreti ise daha ucuzdur.