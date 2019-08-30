30 Ağustos'ta PTT açık mı ve çalışıyor mu? Zafer Bayramı'nda PTT bugün açık mı? İşte 2019 çalışma saatleri!

Tüm yurtta Zafer Bayramı heyecanı yaşanırken 30 Ağustos 2019 Cuma yani bugün PTT'nin açık olup olmadığı en çok araştırılan konuların başında yer alıyor. Buna göre, '30 Ağustos'ta PTT açık mı?' sorusu geliyor. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, kargo hizmeti vermek amacıyla kurduğu PTT Kargo'nun çalışma saatleri kargo şirketinin müşterileri tarafından arama motorlarından araştırılıyor. Bu doğrultuda da, 30 Ağustos 2019 tarihlerinde PTT çalışma saatleri merak edildi.

İşte detaylar…

30 AĞUSTOS'TA PTT AÇIK MI? BUGÜN PTT AÇIK MI?

Resmi işlerini halletmek isteyenler vatandaşlar PTT'nin açık olup olmadığını öğrenmek istiyor. Bu bağlamda '' 30 Ağustos PTT açık mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından tüm merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.