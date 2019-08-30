Anneannesini annesi sanıyor

Konya'da 2011 yılında 19 yaşındaki Havvanur Çartı, eşi Yalçın Çartı (22) tarafından boğularak öldürüldü. Eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü ileri süren sanık, 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Annesi ölen, babası da cezaevine giren A.Ç. ise olayın yaşandığı tarihte henüz 40 günlüktü. Kundağında yaşananlardan habersiz olan bebeğe, Havvanur Çartı'nın annesi Sultan Ö. (42) sahip çıktı. Annesinin öldüğünü hiç hissettirmedi. Annesi Havvanur'u ablası olarak sadece fotoğraflarda tanıyan o bebek, şimdi 9 yaşına geldi.



'EVİMİ TAŞIDIM'

"Hem ağladım, hem de torunumu büyüttüm" diyen Sultan anne, kadın cinayetlerinin ardından acısının tazelendiğini söyledi. Emine Bulut'un katledilmesine dair görüntüleri izledikten sonra gözyaşı döktüğünü anlatan Sultan anne, "Torunum kundağında kaldı. Odamızın duvarında asılı annesinin resimlerine bakarak büyüdü. Onu hep ablası olarak bildi. Anneannesi olduğumu kimsenin söylemesine izin vermedim. Yaşadığım mahalleyi değiştirerek çevredekilerden duymamasını sağlamaya çalıştım. Şu anda 9 yaşına girdi. Sürekli psikiyatrlarla görüşüyorum. Gerçeği nasıl ve ne zaman anlatmamız gerektiğini konuşuyoruz" dedi. Sultan Ö., "Katil 20 yıl hapis cezası aldı. Annesiz kalan bu çocuğun ve kızımın hayatı bu kadar ucuz değil. Eskiden cezaevinden korkulurdu. Zindana atılacağını düşünen suç işlemezdi. Cezaevi şartları ve cezalar ağırlaştırılmalı" diye konuştu.

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